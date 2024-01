Kreisfeld/MZ. - Bei einem Sturz hat sich am Sonntagnachmittag in Kreisfeld ein jugendlicher Mopedfahrer leicht verletzt. Der 15-Jährige war mit seiner Simson in der Thomas-Müntzer-Straße auf winterglatter Fahrbahn weggerutscht. Die Verletzungen waren allerdings nicht so schlimm: Wie die Polizei mitteilt, brauchten die hinzugerufenen Rettungskräfte nicht einzugreifen.