Nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines Mädchens in Halle ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 31-Jährige, der sich mehrfach an einem Mädchen in Halle vergangen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft.

Mädchen in Halle missbraucht - Polizei fasst mutmaßlichen Kinderschänder in Kassel

Auch in diesem Hotel in Halle-Neustadt soll das Mädchen missbraucht worden sein.

Halle (Saale)/MZ - Sie haben ihn: Der mutmaßliche Kinderschänder, der im August in Halle ein zwölfjähriges Mädchen missbraucht haben soll, ist am Donnerstagnachmittag in Kassel in seiner Wohnung festgenommen worden.

Mädchen in Hotelzimmer in Halle missbraucht - Verdächtiger in Kassel gefasst

Das bestätigte Staatsanwaltschaft Dennis Cernota der MZ. „Weil Fluchtgefahr besteht, sitzt er in Untersuchungshaft“. Den Haftbefehl hatte das Amtsgericht Halle ausgestellt. Derzeit werde die Wohnung des Verdächtigen in Kassel nach Spuren untersucht.