Halle: Zwei Jugendliche bedrohen junge Männer und rauben sie aus

Halle (Saale)/MZ - Zwei jugendliche Täter (etwa 16 und 14 Jahre) haben in der Nacht zum Sonntag zwei junge Männer (16 und 17 Jahre alt) in der Delitzscher Straße bedroht. Wie die Polizei mitgeteilt hat, sprachen die Täter ihre Opfer an, nachdem diese aus der Straßenbahn ausgestiegen waren. Sie forderten Bargeld und Zigaretten und bedrohten die Geschädigten mit einem Reizsprühgerät. Sie nahmen Geld aus dem Portemonnaie und flüchteten im Anschluss. Die Täter sollen 1,60 Meter und 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer von ihnen trug eine graue Winterjacke und eine helle Jeans. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.