Zwei Behörden in Halle sollen umziehen

In das ehemalige Technische Rathaus am Hansering könnte bald wieder mehr Leben einkehren.

Blick auf das ehemalige Technische Rathaus am Hansering in Halle. Hier sollen im Sommer 2022 zwei Behörden einziehen.

Halle (Saale)/MZ - Zwei große Landesbehörden sollen bald in die oberen Stockwerke des ehemaligen Technischen Rathauses am Hansering 15 einziehen. Das geht aus einer Kabinettsvorlage hervor, die derzeit in der Landesregierung in Magdeburg diskutiert wird. Geplant ist, das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) und das Landesverwaltungsamt (LVwA) in dem großen Gebäude am Rand der Altstadt unterzubringen. Die Landesregierung verspricht sich davon nicht nur eine bessere Ausstattung der Ämter, sondern auch praktischen Nutzen.

Die Standorte in der Freiimfelder Straße 68 und in der Dessauer Straße 104, in denen das LAV aktuell untergebracht ist, seien in einem „sehr schlechten baulichen Zustand“, der Weiterbetrieb sei zum Teil nicht tragbar, heißt es. Auch die Standorte des LVwA in der Maxim-Gorki-Straße 7 und in der Dessauer Straße 70 seien „sanierungsbedürftig“. Außerdem benötige das LVwA zusätzliche Flächen. Alternativen zum Gebäude am Hansering gebe es nicht.

Im ehemaligen Technischen Rathaus, das 1995 erbaut wurde, ist seit Mai 2021 auch die neue Glücksspielbehörde der Länder untergebracht. Die Stadtverwaltung nutzt das Gebäude nicht mehr. Laut Kabinettsvorlage gebe es eine direkte Schnittstelle mit dem LVwA, das datentechnisch bereits angebunden ist. Wenn den Plänen zugestimmt wird, würde das Land voraussichtlich ab Juni 2022 für zehn Jahre die Stockwerke drei bis sechs mieten. Der Mietzins beträgt knapp 12 Euro pro Quadratmeter.