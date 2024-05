Die DHL-Tochterfirma Supply Chain baut ihren Standort Leipzig/Halle aus. Die neue Logistikhalle mit 34.000 Quadratmetern soll im Herbst in Betrieb gehen.

Logistik in Sachsen-Anhalt

Riesig: Die Richtkrone verliert sich angesichts von deren Dimensionen fast in der Logistikhalle.

Halle (Saale)/MZ. - Nach fünfmonatiger Bauzeit ist am Dienstag im Starpark Richtfest für ein neues Logistikzentrum gefeiert worden. Im Oktober will die Firma Supply Chain, ein Tochterunternehmen des Logistikriesen DHL, die Halle mit einer Gesamtlagerfläche von 34.000 Quadratmetern in Betrieb nehmen. Zum Start sollen dort etwa 80 Mitarbeiter beschäftigt werden, wie Olaf Müller, Leiter des DHL-Standortes Leipzig/Halle, sagte. Langfristig sei eine Kapazitätserweiterung auf bis zu 280 Beschäftigte denkbar.