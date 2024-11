Ein 20-Jähriger ließ sein Gepäck am Bahnhof in Halle über Stunden unbeaufsichtigt, die Polizei forderte schon den Entschärfungsdienst an bevor er wieder auftauchte.

Ein 20-Jähriger löste am halleschen Bahnhof wohl unabsichtlich einen Polizeieinsatz aus.

Halle/MZ. - Die Bundespolizei wurde am Hauptbahnhof in Halle auf ein herrenloses Gepäckstück aufmerksam gemacht. Wie die Behörde mitteilt, stand ein Koffer am 1. November ohne erkennbaren Eigentümer bei den Sitzgelegenheiten im Ladenbereich. Der Mitarbeiter eines Geschäfts informierte die Beamten, nachdem er den Koffer etwa eine Stunde beobachtete. Weder mehrfache Lautsprecherdurchsagen, noch Nachfrage im Nahbereich konnten einen Besitzer ausfindig machen.

Der herrenlose Koffer verursachte eine Räumung des gesamten Ladenbereichs. Die Polizisten forderten den Entschärfungsdienst an. Etwa eine Stunde nach der Meldung des zurückgelassenen Koffers erschien der Polizei zufolge ein 20-Jähriger bei der Absperrung, um sein Gepäck zu holen. Der Eritreer überzeugte die Beamten mithilfe einer Übersetzer-App, dass es tatsächlich sein Koffer ist. Laut eigenen Angaben habe der Mann die vergangenen zwei Stunden zum Rauchen und Telefonieren auf dem Bahnhofsvorplatz verbracht.

Im Beisein der Polizisten öffnete der 20-Jährige sein Gepäck, das die Einsatzkräfte durchsuchten. Der Entschärfungsdienst und die Absperrungen waren nicht länger notwendig. Die Beamten stellten die Identität des Mannes zweifelsfrei fest und überprüften ihn. Nach einer eingehenden Belehrung konnte er seine Reise fortsetzen. Das ist der dritte Vorfall in zwei Tagen. Bereits am 31. Oktober kam es am Hauptbahnhof wegen herrenloser Gepäckstücke zweimal zu zeitweiligen Sperrungen.