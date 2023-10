Zwei Auszubildende des Pumpenbauers KSB aus Halle sind von einem dreiwöchigen Praktikum in Fernost zurück. Warum das Traditionsunternehmen auf international erfahrene Mitarbeiter setzt.

Zum Pumpenbau aus Halle nach Indien: Wie zwei Lehrlinge ihr Praktikum in Fernost erlebt haben

Karriere in Halle

Indisches Pumpenwerk: Kevin Noel Michalsky und Dustin Joel Schröder in Pune. Vor Ort stand ihnen Yogesh Khatale (von rechts) zur Seite.

Halle/MZ. - Manchmal muss man in die Ferne fahren, um richtig schätzen zu lernen, was zu Hause selbstverständlich ist. Eine Müllabfuhr wie hierzulande üblich jedenfalls hätten sich Kevin Noel Michalsky und Dustin Joel Schröder, die beim halleschen Pumpenbauer eine Ausbildung zum Industriemechaniker beziehungsweise Mechatroniker absolvieren, auch in Indien gewünscht.