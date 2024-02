Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Einen runden Geburtstag muss man richtig feiern: Am 15. Juli 1964 wurde der Grundstein für die neue Stadt Neustadt bei Halle gelegt. Der 60. Geburtstag des heutigen Stadtteils von Halle wird nicht nur mit einem Festakt am 15. Juli gefeiert, sondern das ganze Jahr über mit zahlreichen Veranstaltungen. Auftakt ist bereits am 28. Februar mit einem digitalen Kulturrundgang, bei dem Interessierte bequem im Mietertreff in der Hemingwaystraße virtuell das Van-Gogh-Museum in Amsterdam besuchen können.