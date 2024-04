Der Bund hat den internationalen Architekturwettbewerb für das Zukunftszentrum auf dem Riebeckplatz gestartet. Auf was Halle hofft.

Architektin aus Halle sitzt in der Jury

Spektakulär wie das Guggenheim-Museum in Bilbao soll das Zukunftszentrum werden - mit einer eigenen, unverwechselbaren Architektur. Das Guggenheim-Museum wurde 1997 fertigestellt. Entworfen hatte es der US-amerikanische Architekt Frank O. Gehry.

Halle (Saale)/MZ - Claudia Cappeller gehört mit ihrem Team zu den renommiertesten Architekturbüros in Mitteldeutschland. Und natürlich hatte die Architekturpreisträgerin des Jahres 2022 in Sachsen-Anhalt auch überlegt, ob sie sich am internationalen Wettbewerb zur Gestaltung des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und europäische Transformation beteiligen soll.