Der neue Zuschnitt des Grundstücks auf dem Riebeckplatz: Das Zukunftszentrum rückt in die Mitte, die Volkmannstraße an den Rand.

Halle (Saale)/MZ - Die Dimension des wohl größten und teuersten Bauprojekts in der jüngeren Stadtgeschichte Halles vergrößert sich deutlich. Die Stadt hat den Zuschnitt des Grundstücks geändert, auf dem das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und europäische Transformation gebaut werden soll. Statt nur der Fläche des Parkplatzes neben der Volkmannstraße soll nun der komplette nördliche Bereich des Riebeckplatzes für das Zukunftszentrum genutzt werden. Das Gebäude selbst rückt einige Meter in Richtung Westen, in etwa dorthin, wo jetzt noch die beiden Brücken enden. Die sollen dann aus dem Verkehrsnetz genommen werden. Gleichzeitig plant die Stadt, die Verkehrsführung

der Volkmannstraße nach Osten zu verschieben. Durch die Änderungen vergrößert sich das Plangebiet des Zukunftszentrums insgesamt in etwa um das Dreifache. Und noch sind viele Fragen offen.