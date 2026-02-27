In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 27. Februar auf einen Zeitgenossen, der sich freut, unangenehm zu schmecken.

Zu Hause im Garten ist dieser Mitbewohner in Halle

Rot gefärbt und schwarze Streifen: Dieser Mitbewohner schreckt seine Feinde ab.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.