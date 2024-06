Wie viele Menschen leben wirklich in Halle? Stadtverwaltung und Landesbehörde streiten über die genaue Zahl.

Halle (Saale)/MZ. - Es sind bemerkenswerte Zahlen, die am Dienstag vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurden. Der „Zensus 2022“ – eine bundesweite Bevölkerungszählung – hat ergeben, dass in Halle zum Stichtag 15. Mai 2022 nur 226.586 Menschen wohnten. Das sind 17.513 weniger, als die Stadtverwaltung in ihrem statistischen Jahrbuch für 2022 angegeben hat.