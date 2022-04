Zehntausende Euro Schaden durch Feuer in der „Goldenen Rose“ in Halle

Halle (Saale)/MZ - Zweimal hat es in der Nacht zu Karfreitag in Halles einstigem Traditionsgasthaus „Goldene Rose“ gebrannt. Wie ein Polizeisprecher berichtete, musste die Feuerwehr zunächst um 22 Uhr zu dem Kulturdenkmal in der Rannischen Straße ausrücken. Bei dem Brand im Treppenhaus sei ein Schaden von 50.000 Euro entstanden. Gegen 4 Uhr am Morgen wurden die Einsatzkräfte wegen eines Feuers im Hinterhof erneut alarmiert. Der dabei entstandene Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache konnte der Polizeisprecher noch nichts sagen.

Das Gebäude wird seit gut 30 Jahren nicht mehr als Gasthof betrieben. Zurzeit wird es saniert und soll als soziokulturelles Zentrum genutzt werden. Zu den Gästen der „Goldenen Rose“ zählten unter anderem Hans-Dietrich Genscher und Michail Gorbatschow.