Zäsur: So geht es bei den Wasserspringern in Halle weiter

Halle/MZ - Timo Barthel ist wieder einigermaßen hergestellt. Am Kiefer ist der Weltklasse-Wasserspringer operiert worden, auch am Handgelenk. Ein Eingriff im Intimbereich steht ihm noch bevor. „Bei mir ist ein Tumor gefunden worden“, sagt der 28-Jährige. Alle bisherigen Befunde würden aber auf einen gutartigen Tumor hindeuten. Barthel, dessen bis dato letzter Wettkampf der sechste Platz vom Turm bei Olympia in Paris war, will daher schon kommende Woche wieder in das Training einsteigen.