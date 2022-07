Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern in Halle unverändert

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Inzidenz in Halle ist weiter gesunken, liegt aber weiter über 2.000. Die Stadtverwaltung gab den Wert am Sonntag mit 2.060 Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an. 351 Neuinfektionen wurden demnach binnen 24 Stunden, registriert, 129 weniger als vor Wochenfrist. Die Zahl der Covid-Patienten in halleschen Krankenhäusern blieb mit 154 unverändert so wie auch die Zahl der Intensivpatienten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<