Zahl der Corona-Neuinfektionen in Halle erneut gesunken

Halle (Saale)/MZ - 243 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind am Dienstag in Halle bekanntgeworden - 85 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag um 35,61 auf 538,33 Fälle je 100.000 Einwohner, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte. Die Zahl der in halleschen Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten ging auf 71 (minus 7) zurück. Wie es weiter heißt, haben sich am Dienstag in der Stadt 241 Menschen gegen Corona impfen lassen.