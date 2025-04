Halle (Saale)/MZ - Seit einem Dreivierteljahr arbeitet Pauline Bendt inzwischen für den in Halle ansässigen Verein Lebens(t)raum und dessen Büro für Leichte Sprache. Die 28-Jährige ist dort eine der beiden Übersetzerinnen, die die übliche, schwere Alltagssprache in eine klare und leicht verständliche Sprache übertragen. In ein Deutsch also, das jeder versteht. Beauftragt wird das Büro von Behörden, Vereinen oder auch Unternehmen. So haben die beiden Übersetzerinnen zum Beispiel einen Teil der Webseite der Stadt Halle in Leichte Sprache übertragen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.