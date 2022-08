Wunderstute kommt beim Auftakt der Galoppsaison in Halle nur auf Platz drei

Halle (Saale)/MZ - „Hoffentlich denkt sie nicht, sie ist zu Hause, und das dass die Morgenarbeit ist!“ Frauke Stobinski musste schmunzeln, als sie das Freitagabend kurz vor Beginn des fünften Rennens am ersten halleschen Renntag des Jahres sagte. Die Rede war von Makumi, ihrer „Wunderstute“, wie die Besitzerin das Pferd bezeichnete.

„Morgenarbeit“ ist für die von Angelika Glodde trainierte Stute die erste Bewegung nach der Nacht, und dabei kann es durchaus auch etwas gemütlicher zugehen. Zum Renntag aber entscheidet das Tempo. Für Makumi eigentlich kein Problem, stellten Besitzerin und Trainerin übereinstimmend klar. Aber die Stute habe eben ihren eigenen Kopf. Und legte sich am Freitag ordentlich ins Zeug: Vor rund 1.500 Zuschauern kam sie im fünften Rennen beinahe als Erste ins Ziel, hätten die Pferde Anarchist und Top Gun sie nicht noch nach der 400-Meter-Marke überholt.

Gute Stimmung in den Passendorfer Wiesen: Oben auf dem Bildschirm ist der zweifache Sieger Bauyrzhan Murzabayev zu sehen. Foto: Steffen Schellhorn

Applaus erhielt sie dennoch, wie zuvor schon ihre Besitzerin. Die Zahntechnikermeisterin hatte als Betriebsleiterin den zum ersten Mal vergebenen Preis der halleschen Artis Dent GmbH überreicht. Pferdesport habe schon immer zu ihrem Leben dazu gehört, schon ihre Großeltern hätten ein Pferd gehabt, und mit ihren Eltern sei sie als Kind öfter auf der Rennbahn in den Passendorfer Wiesen gewesen. Inzwischen seien auch ihre Mitarbeiter ganz interessiert, und so war Frauke Stobinski in Begleitung von Kollegen zum Rennen gekommen. Und hat gleich noch Werbung für das Zahntechnik-Labor in der Willy-Brandt-Straße gemacht. Das Unternehmen suche dringend Mitarbeiter, sagte sie bei der Preisübergabe. Auch Ungelernte hätten eine Chance, etwas handwerkliches Geschick müssten sie aber mitbringen.

Sechs Rennen - drei Sieger. Seriensieger Bauyrzhan Murzabayev, halleschen Pferdesportfreunden schon vom Renntag im Oktober 2021 bekannt, entschied die ersten beiden Rennen für sich, bei gleich drei Rennen hatte Jockey Maxim Pecheur die Nase vorn. Michaela Malacova heimste als Siegerin des dritten Rennens den Artis-Dent-Preis ein.

Spannender Pferdesport mit Volksfestatmosphäre - nach dem letzten Zieleinlauf spielten noch die halleschen Musiker von „Salon Pernod“ - genau diese Mischung macht für Andreas Neugeboren den richtigen Mix aus. Mit dem ersten Feierabend-Renntag auf der Rennbahn zeigte sich der zweite Vorsitzende des Rennclubs Halle jedenfalls zufrieden. Es soll nicht der letzte gewesen sein. Vorher lädt der Verein am 31. Oktober aber wieder zum regulären Renntag ein.