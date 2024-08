Die Freiwillige Feuerwehr Lettin musste vom aktiven Einsatzgeschehen abgemeldet werden, weil im Neubau unter anderem die Abwasserentsorgung noch nicht funktioniert. Die Stadt will möglichen Schadenersatz prüfen.

„Wollen helfen, können aber nicht“: Pannen am neuen Gerätehaus

Halle (Saale)/MZ - Hinter dem Bauzaun sieht das neue Feuerwehrgerätehaus in Lettin funktionstüchtig aus. Die Fahrzeuge stehen in der Gerätehalle, nur die Außenanlagen sind noch nicht fertig. Tatsächlich hakt und knirscht es auf der Baustelle aber an mehreren Ecken und Enden.