Wolfgang Aldag (Grüne): Erhalt von Artenvielfalt und Lebensräumen

Er ist 53 Jahre alt, wohnt in Halle • der gebürtige Stuttgarter kam zum Studieren nach Sachsen-Anhalt und lebt seit 27 Jahren hier • Hobbys sind Joggen, Tauchen und Wandern im Harz • Gartenarbeit ist für ihn Profession und Freizeitvergnügen zugleich

Naturverbundenheit ist für Wolfgang Aldag ein wichtiger Teil seines Lebens, sie hat ihn und seinen Lebensweg maßgeblich geprägt. Als Kind war der gebürtiger Stuttgarter oft in der Natur unterwegs. „Mein Vater, Lehrer für Biologie, hat mir die Natur auf vielen Wanderungen nahegebracht“, so Wolfgang Aldag, der diese besondere Beziehung zur Natur später nicht nur zu seinem Beruf, sondern auch zu seiner politischen Aufgabe gemacht hat. „Schon früh habe ich erkannt, wie wichtig eine intakte Natur für den Menschen ist“, so Aldag.