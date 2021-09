Wissler, Bartsch und Gysi machen Wahlkampf am Steintor in Halle - Rechtsextremer macht Gegendemo

Veranstaltung am Steintor

Halle (Saale)/MZ - Am Steintor hat Die Linke am Montag Nachmittag eine Wahlkampfveranstaltung mit ihren Spitzenkandidaten Janine Wissler, Dietmar Bartsch und Gregor Gysi durchgeführt. Die Hallesche Direktkandidatin Petra Sitte moderierte die Veranstaltung. „Wir wollen das Land sozial und klimagerecht machen“, sagte sie. Rund 200 Menschen hatten sich am Steintor versammelt.

Demo am Steintor (Foto: Jonas Nayda)

Auf der anderen Seite der Straße hatte Sven Liebich, ein stadtbekannter Rechter, eine Gegenkundgebung aufgebaut und versuchte mit einem Lautsprecher die Linken-Veranstaltung zu übertönen.