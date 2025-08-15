Die Wirtschaftsprüfer geben der Flugplatz-Gesellschaft im Saalekreis sehr gute Noten. Die Entwicklungskurve zeigt nach oben.

Halle (Saale)/Oppin/MZ. - Die Flugplatzgesellschaft Halle/Oppin hat sich wirtschaftlich gut entwickelt. Laut Jahresabschlussbericht 2024, der nun im Finanzausschuss der Stadt vorliegt, hat die Gesellschaft einen Überschuss in Höhe von 81.000 Euro erwirtschaftet. Damit wurde das Ergebnis aus dem Vorjahr um knapp 25.000 Euro übertroffen.