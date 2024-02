Traditionsunternehmen schließt Nach Meldung über Aus: Besucheransturm auf Keramikscheune Spickendorf sorgt für Parkplatz-Chaos

Die angekündigte Schließung des Traditionsunternehmens in Spickendorf zieht Kunden auch aus anderen Bundesländern an. Ändern am Aus wird das dennoch wohl nichts.