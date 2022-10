Wird die Preußler-Grundschule in Neustadt doch noch komplett saniert?

Halle (Saale)/MZ - Die Grundschule Otfried Preußler in Halle-Neustadt könnte doch eine Chance auf eine komplette Sanierung haben. Linken-Stadtrat Hendrik Lange kritisierte im Bildungsausschuss am Dienstag, dass Ausbesserungsarbeiten an der Schule derzeit nur mit acht Millionen Euro im Haushalt eingeplant sind. Für die neue Grundschule in der Schimmelstraße seien wiederum 27 Millionen Euro eingeplant. „Wir sollten auch für die Preußler-Grundschule eine umfassende Sanierung einplanen und nicht im vorauseilendem Gehorsam davon Abstand nehmen“, sagte Lange. Vorauseilend deshalb, weil das Landesverwaltungsamt eine umfassende Sanierung zuvor abgelehnt hat.

Laut Verwaltung lehnt die Stadt eine komplette Sanierung des Gebäudes nicht ab. Das Landesschulamt habe jedoch empfohlen, zunächst die Hochrechnungen zu den Schülerzahlen zu aktualisieren und erst danach neue Schulprojekte zu diskutieren. Für die Grundschule in der Schimmelstraße sei so viel Geld eingeplant, damit kein Baustopp verhängt werden muss, wenn die Kosten weiter steigen.

Außerdem soll noch das Gebäude saniert werden, in dem sich die Grundschule Südstadt befindet. Das Haus soll dann auch die Friedlaender Gesamtschule für bestimmte Klassen nutzen.