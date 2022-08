Wirbel um die Freien Wähler in Halle

Halle (Saale)/MZ - Es geht hoch her bei den Freien Wählern in Halle: Einige Parteimitglieder begehren gegen den Stadtvorstand auf. Angeblich soll der nicht mehr arbeitsfähig sein. Es gibt ein Parteiausschlussverfahren und außerdem private Querelen in der Führungsspitze. Trotz politischer Sommerpause scheint es also alles andere als ruhig zu sein bei der Partei, die aktuell noch mit zwei Räten im halleschen Stadtrat vertreten ist.