Wintermarkt in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Susann Huke sitzt an der Winterlounge, direkt neben dem Händel und schaut sich mit ihrem Mann und den beiden Kindern erst einmal um. „Wir kommen aus Nordhausen, aber da gibt es keinen Wintermarkt“, sagt sie. Und genau deswegen war sie auch schon in den Vorjahren öfter nach Weihnachten in Halle.