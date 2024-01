Wintereinbruch in Halle: Auf Schnee eingestellt

Die Hauptstraßen in Halle sind am Donnerstagvormittag weitgehend geräumt.

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochabend ist es ab 22 Uhr im Busverkehr wetterbedingt zu einigen Verspätungen gekommen, teilen die Stadtwerke mit. Und auch an diesem Donnerstag komme es aufgrund der Wetterlage auf allen Buslinien zu Fahrplanabweichungen. Staubedingt gebe es ebenso erhebliche Fahrplanabweichungen auf den Straßenbahnlinien 3, 8 und 12. Die Fahrspursperrung in Trotha sei dafür die Ursache.