Willkür in der Feuerwehr-Leitstelle Halle?

Blick in die Feuerwehr-Leitstelle in Halle-Neustadt: Von dort aus werden die Rettungseinsätze koordiniert.

Halle (Saale)/MZ. - Es war früh um halb fünf Uhr am Morgen des 18. April 2024, als in einem Bereich des Uniklinikums in Kröllwitz die Brandmeldeanlage auslöste und automatisch ein Notruf bei der Feuerwehr einging. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Neustadt machte sich sofort auf den Weg. Andere Feuerwehren wurden nicht alarmiert, obwohl im Ernstfall wohl jede helfende Hand gebraucht worden wäre. Zum Glück war es aber kein Ernstfall, sondern nur ein Fehlalarm. Trotzdem sorgt der Fall für Unmut.