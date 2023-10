Zum Wintersemester haben sich rund 3.600 Studierende neu an der Martin-Luther-Universität eingeschrieben. Welche Fächer besonders gefragt sind.

Hochschulen in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Esther Harloff liegt mit ihrem Studienfach voll im Trend. Als eine von 376 neuen Studierenden hat sie zum Wintersemester einen der begehrten Jura-Plätze an der Martin-Luther-Universität ergattert; die Zahl der Bewerbungen war fast doppelt so hoch ausgefallen. Als noch gefragter erwies sich nach Hochschulangaben erneut nur noch das Fach Psychologie: Rund 1.600 Abiturienten waren an den 52-Bachelor-Studienplätzen interessiert.