Wieviel Aufwand haben Stadträte in Halle?

Abgeordnete des Stadtrats in Halle bekommen eine Aufwandsentschädigung für ihr Ehrenamt. Doch manche fehlen oft

Halle (Saale) - Die Liste mit „Dauerbrennern“ und „seltenen Erscheinungen“ im Stadtrat, die in der vergangenen Woche in der MZ erschienen war, hat unter Mandatsträgern für Wirbel gesorgt. Mehrere Räte äußerten ihren Unmut darüber, dass das Ehrenamt angeblich falsch dargestellt worden sei. Anhand der Anwesenheitslisten bei Halles Kommunalparlament war dargestellt, welche Räte seit 2019 besonders häufig oder besonders selten bei Plenumssitzungen anwesend waren. Die MZ fasst die Kritik zusammen und zeigt auf, was es bedeutet, Stadtrat zu sein.