Wiesen in Halle sollen länger wachsen - die Stadt plant trotzdem mehr Geld für Grünflächenpflege ein

Umweltschützern kritisieren die Stadt schon lange, nun will die Fraktion Mitbürger & Die Partei einen Antrag in den Stadtrat einbringen.

Das Gras am Straßenrand in Halle vertrocknet im Sommer schnell. Das soll künftig verhindert werden.

Halle (Saale)/MZ - Das Gras oder die Wildblumen am Straßenrand oder auf städtischen Grünflächen in Halle sollen künftig höher wachsen dürfen. Das verlangt jetzt die Fraktion Mitbürger & Die Partei mit einem Antrag, der am 23. November in den Stadtrat eingebracht werden soll.