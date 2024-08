Halle (Saale)/MZ - Der laute Knall war am Dienstagmorgen im Umkreis von mehreren Hundert Metern zu hören. Unbekannte haben gegen 2.15 Uhr einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Haltepunkt „Steintorbrücke“ an der Berliner Straße gesprengt. Es war bereits die vierte Attacke auf einen Ticketautomaten der Bahn in Halle innerhalb von vier Wochen.

