Halle (Saale) - Am frühen Sonntagmorgen wurden in Halle zwei Fahrkartenautomaten in die Luft gejagt. Erst rummste es nach MZ-Informationen gegen 5.50 Uhr am S-Bahn Haltepunkt Halle-Südstadt. Ein Fahrkartenautomat von Abellio wurde dabei vollständig zerstört.

Nur kurze Zeit später krachte es dann am S-Bahnhof Halle-Silberhöhe. Dieses Mal traf es ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn. Auch dieser wurde vollständig zerstört. Durch die Wucht der Detonation wurde die Tür des Automaten mehrere Meter weit geschleudert.

In beiden Fällen konnten die bisher flüchtigen Täter an die Geldkassetten gelangen. Es entstand hoher Sachschaden.

Bereits am vergangenen Mittwoch wurde am S-Bahnhof Halle-Messe ebenfalls ein Fahrkartenautomat gesprengt. Auch hier entwendeten die Täter Geldkassetten.

Bei der Sprengung in der Südstadt werden tragische Erinnerungen an das Jahr 2018 wach. Nach einer Serie von Sprengungen an Fahrkartenautomaten, starb ein damals 19-jähriger Automaten-Bomber bei dem Versuch einen weiteren Fahrkartenautomaten zu sprengen. Er wurde durch die herausgerissene Tür des Automaten am Kopf getroffen und erlag noch vor Ort in der Südstadt an seinen schweren Verletzungen.