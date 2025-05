Lydia Hohlstein bietet Yoga für Menschen an, die sich im eigenen Körper fremd fühlen. Ihr Kurs gibt zurück, was Trauma oft nimmt: Sicherheit, Atem, Verbindung.

Wie Yoga in Halle Menschen mit Trauma hilft, zurück ins Leben zu finden

Neuheit in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Ein lichtdurchfluteter Raum. Zwei Frauen auf grünen Matten, eingehüllt in stille Bewegung. In der Mitte Lydia Hohlstein, 32 Jahre, ruhig, konzentriert, mit leiser Stimme, die mehr einlädt als anleitet: „„Vielleicht möchtest du deine Hand auf den Herzraum legen oder dich selbst umarmen.“ Es sind solche Sätze, mit denen sie ihren Yogaschülern das zurückgibt, was viele verloren haben: das Gefühl von Verbindung. Zum Körper. Zum Atem. Zum Jetzt.