Wie weiter mit der Städtepartnerschaft? Halle hat ein Ufa-Problem

Wie soll sich die Stadt in Kriegszeiten gegenüber ihrer russischen Partnerstadt verhalten? Die Linksfraktion ist mit einem kontroversen Antrag im Stadtrat angeeckt.

Halle (Saale)/MZ - Unter normalen Umständen wäre das Jahr 2022 wohl ein guter Anlass gewesen, die Städtepartnerschaft zwischen Halle und der russischen Großstadt Ufa (Baschkortostan) zu feiern. Sie besteht schließlich seit genau 25 Jahren. Doch in Kriegszeiten ist das offenbar nicht so einfach. Am vergangenen Mittwoch wurde im halleschen Stadtrat über Ufa gesprochen und die Meinungen lagen weit auseinander.