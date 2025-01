Erek Virch lief fast seine gesamte Karriere für die IceFighters in der Eishockey-Oberliga auf. Warum er nun in Halle angreift und welchen schweren familiären Schicksalsschlag er verarbeiten musste.

Halle/MZ - Der kuriose Fehler blieb ohne Folgen. Er machte für Erek Virch aber gleich in seinem ersten Spiel für die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga am vergangenen Freitag bei den Tilburg Trappers auf kuriose Weise deutlich, wie tief Gewohnheiten sitzen. Fast zehn Jahre dieselben Farben, fast zehn Jahre Blau und Weiß – das vergisst der Kopf nicht so schnell und kann einem deshalb manchmal einen Streich spielen.