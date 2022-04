Wie Menschen in Halle auf den Wegfall der Maskenpflicht reagieren

Halle (Saale)/MZ - Endlich so richtig Luft holen in der Bahnhofshalle? Für Peter Claasen kommt das nicht in Frage. Nach gut drei Stunden mit Maske im ICE ist er am Montagnachmittag in Halle eingetroffen, will für ein paar Tage Verwandte besuchen. Natürlich kennt er die Nachrichten, in denen ausführlich über den großflächigen Wegfall der Maskenpflicht berichtet worden ist. „Aber bei uns in Hamburg muss man sie noch tragen“, spielt der 68-Jährige darauf an, dass die Hansestadt vergangene Woche von der Bürgerschaft zum Corona-Hotspot erklärt wurde. In Halle dürfte er sich schon auf dem Bahnhof ohne Mund-Nase-Schutz bewegen, vorerst aber lässt er ihn an Ort und Stelle.