Vor einem Jahr gab es einen Tag an dem Jan Hercog nicht mehr wollte. Jetzt ist der Österreicher bei Olympia dabei. Wie er in Halle einen Neustart schaffte.

Halle/MZ - Einfach stehen bleiben, dachte sich Jan Hercog an einem Februarmorgen im Vorjahr. Einfach stehen bleiben, nicht zum Training gehen, nur, damit alles endlich aufhört. Der Streit mit dem Coach, die Unruhe im Würzburger Schwimmverein, der ständige Stress. Warum sich das noch antun? Jener Gedanke, so erinnert sich der österreichische Freiwasserschwimmer heute, sei damals so laut gewesen, dass er nachhallte. Hercog blieb an diesem Morgen aber nicht stehen, er ging zum Training und sagte: „Es reicht.“