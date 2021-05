Wie ein Hallenser die Alkoholsucht hinter sich ließ

Halle (Saale) - Als der Führerschein weg war, wusste er, dass er etwas tun musste. Aus einer betrunkenen Laune heraus war er nachts losgefahren. Die Polizei stoppte ihn, es folgten Alkoholtest, Führerscheinentzug und schließlich die Anordnung zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU). Sein Entschluss stand fest: Er würde Hilfe brauchen.

Wie sehr sich sein Leben mit dem Besuch der Suchtberatungsstelle der Stadtmission ändern würde, ahnte der heute 25-Jährige Anfang 2020 nicht. Es ging ihm nur um den Führerschein. Keine Ausnahme, stellt Suchtberaterin Nora Muschinski, die die Beratungsstelle leitet, klar. Oft kämen Hilfesuchende nur, weil sie wieder fahren wollten. „Ein Bewusstsein für das eigentliche Problem gibt es da noch nicht.“

„Bei Partys zu trinken, war normal“

Dieses Problem hat sich bei dem Studenten, der mit seiner Geschichte Mut machen will, ganz langsam entwickelt. „Bei Partys zu trinken, war normal“, erzählt er. Doch dann geriet seine Beziehung in eine Krise. „Ich habe angefangen, Alkohol als Lösungsmittel für meine Probleme zu nutzen. Das hat mich reingerissen.“ Er begann, allein zu trinken, ließ sein Studium schleifen und habe betrunken manchmal „wirklich peinliche Dinge“ getan. „Es ist mächtig was schiefgegangen.“

Bis ihm das klar wurde, sollten einige Zeit und mehrere Termine bei der Suchtberatung ins Land gehen. Deren Grundsatz ist es, keine Vorwürfe zu machen, sondern dem Problem auf die Spur zu kommen und mit dem Klienten Lösungsstrategien zu entwickeln, berichtet Nora Muschinski. Und Einsichten zu wecken: Der Student entschloss sich, nie wieder Alkohol zu trinken, nach dem er immer häufiger „extremes Verlangen“ gespürt habe. Seit etwas mehr als einem Jahr lebt er nun abstinent. Reden habe geholfen, sagt er. „Ich kann nur jedem raten, nicht alles mit sich selbst ausmachen zu wollen.“ Die Suchtberaterin stimmt ihm zu: Reden zu können, sei ein erster großer Schritt. Viele weitere müssten folgen.

Neben den feiernden Kumpels sitzen?

Am Anfang steht bei der Suchtberatung oft das Führen eines Trinktagebuchs, das manchem erst deutlich macht, wie sehr Alkohol sein Leben bestimmt. Das war auch bei dem Klienten so, der ihr jetzt mit Mundschutz in gebührendem Abstand gegenüber sitzt. Auf Alkohol zu verzichten, falle ihm inzwischen leicht, sagt er. Neben den feiernden Kumpels sitzen? „Kein Problem. Die haben am nächsten Morgen einen Kater. Ich nicht.“ Suchtberaterin Muschinski macht deutlich, was ihm den Weg zur Abstinenz erleichtert haben dürfte: „Sie waren nicht abhängig.“ Entgiftung und stationäre Therapie, für manchen Klienten dringend angeraten, brauchte er nicht zu absolvieren.

Nora Muschinsk leitet die Suchtberatungsstelle der Stadtmission in Halle (Foto: Stadtmission)

„Das ist natürlich ein Therapeuten-Wunschtraum“, sagt die Suchtberaterin, die approbierte Psychotherapeutin ist, aber zwischen Suchtberatung und Therapie deutlich trennt. „Aber es wäre schön, wenn mehr Klienten kämen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.“ Insofern sei sie fast froh, dass der Student seinen Führerschein verloren hatte. Das habe ihn an eine Weggabelung geführt: Weitertrinken oder einen Schlussstrich ziehen?

„Ich bin jetzt in der Form meines Lebens. Vom Bierbauch zum Sixpack.“

Außer viel zu reden, habe ihm der Sport geholfen, erzählt der junge Mann: „Ich bin jetzt in der Form meines Lebens. Vom Bierbauch zum Sixpack.“ Gerade neulich sei er seinen ersten Halbmarathon gelaufen, ein Meilenstein für ihn. Sport helfe ihm, abzuschalten und sich selbst zu spüren. Und auch dabei, Probleme auch mal auszuhalten, was ihm früher so schwerfiel. Als er vor einiger Zeit ziemlich traurig war, zum Beispiel. „Ich hätte fast geweint“, erinnert er sich. „Dann bin ich losgelaufen.“

Am Ziel ist er nicht, wenn man das denn jemals im Leben ist. Als nächstes steht die MPU an, mit der er hofft, seinen Führerschein wiederzuerlangen. Sein Studium will er abschließen und ist ganz optimistisch, was das betrifft. „Dann stürze ich mich in die Arbeitswelt. Und Sport wird mir weiter gut tun“, blickt er voraus. Der Suchtberatung könnte er eigentlich den Rücken kehren, will genau das aber nicht tun. Ehrenamtliche Mitarbeit im Büro schwebt ihm vor. (mz)

Beratung trotz Corona

Suchtberatung in Halle ist trotz der Pandemieeinschränkungen möglich. Soziale Träger bieten sie kostenlos an. Gruppengespräche finden derzeit nicht statt, aber Einzelberatungen unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Wer bei der Stadtmission im Weidenplan 3 Hilfe sucht, kann ohne Termin zu den offenen Beratungsterminen dienstags von 13 bis 17 und freitags von 10 bis 12 Uhr kommen. Der Kontakt ist über die Rufnummer 0345/2178138 möglich.