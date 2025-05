Mit 13 zum Dorfreporter im Saalekreis - Der Schüler Anton Thieme erstellt einen eigenen Audioguide in der Gemeinde Petersberg. Er erzählt, was ihn dazu geführt hat und was die Einwohner erwartet.

Anton Thieme und Nora arbeiten derzeit an einem Audioguide für Sylbitz. Die Webseite ist so gut wie fertig.

Sylbitz/MZ. - Er ist gerade einmal 13 Jahre alt und setzt sich schon für seinen Ort ein – Anton Thieme aus Sylbitz. Eigentlich wollte der Schüler einen Film über die Chorturmkirche erstellen, „da dachte ich mir, warum nicht den ganzen Ort einbeziehen?“ Aus dem Film wurde ein Audioguide und den können sich Einwohner und Besucher in wenigen Wochen anhören.

„Die wenigsten kennen die Geschichte des Ortes“, findet Anton. Das will er mit seinem Projekt ändern, aber nicht alleine. Mit an seiner Seite ist Nora. Die 12-jährige gute Freundin von Anton wohnt eigentlich in Brachwitz, das Projekt findet sie trotzdem toll. „Dadurch können andere Leute mehr erfahren.“

Inhalte des Sylbitzer Audioguides stammen aus Umfrage bei Einwohnern

Im ersten Schritt haben die beiden eine Umfrage erstellt, um herauszufinden, was die Einwohner am meisten interessiert. „Ich habe die in jeden Briefkasten geworfen“, sagt Anton. Beantworten sollten die Einwohner unter anderem, ob sie überhaupt Interesse an einem Audioguide haben, welche Themen und Orte sie interessant finden, wie lang die Informationen sein sollen und welche Sprache sie bevorzugen. Gut 25 Antworten konnte der 13-Jährige im Anschluss auswerten und dann mit der Arbeit beginnen.

Die Recherche hatte oberste Priorität. Sowohl im Internet konnte Anton einige Informationen sammeln, doch auch ein Film seines Vaters, den dieser zum 325-jährigen Jubiläum von Wallwitz produziert hatte, halfen ihm weiter. Auch mit langjährigen Einwohnern wollte der Schüler sprechen, jedoch habe sich bisher niemand dafür bereit erklärt.

Im nächsten Schritt will Anton die Texte zu den jeweiligen Orten schreiben. Sechs Standorte wird es in Zukunft geben – am Ortseingang, beim Friedhof, bei der Chorturmkirche, am Teich, auf dem Dorfplatz und in der Landschaft. „Die ersten beiden Texte haben wir schon. Die können wir bald einsprechen.“

13-Jähriger lebt seine Leidenschaft für Technik auch im Offenen Kanal Wettin aus

Dafür hat sich der 13-Jährige bereits die nötige Technik, darunter eine Funkstrecke und einen Handyrekorder, beim Offenen Kanal in Wettin ausgeliehen. Schon in der Vergangenheit konnte er dort seiner Faszination für Technik nachgehen und hat unter anderem einen Film über den Petersberger Tierpark gedreht oder eine Kochshow gezeigt. Die Aufnahmen für den Audioguide werden Anton und Nora gemeinsam einsprechen. In etwa drei bis vier Wochen soll auch der Schritt geschafft sein.

Ist der Zeitpunkt gekommen, wird Anton seine Webseite veröffentlichen, die er zeitgleich erstellt hat. Sie stellt das Projekt vor und verweist auf die einzelnen Audioaufnahmen. Auch Bilder von den Orten sind dort abgebildet und eine genaue Anleitung erklärt, wie der Guide funktioniert. „Ich bin ziemlich zufrieden damit“, so der 13-Jährige, der sich einfach durchgeklickt hat und vorher noch keine Erfahrungen im Erstellen von Webseiten hatte.

Eine Herausforderung stellt noch das Aufstellen der Pfosten dar, an denen die QR-Codes hängen sollen. „Wir versuchen gerade, die Genehmigung der Gemeinde zu bekommen.“ Sind Besucher vor Ort, könnten sie dort ihr Handy zücken, den Code mit der Kamera scannen und sich die Aufnahmen anhören. Davon wird es jeweils zwei Versionen geben – eine mit drei und eine mit fünf Minuten Länge für diejenigen, die besonders interessiert sind. „Wenn alles fertig ist und gut ankommt, können wir überlegen, den Audioguide noch auf andere Orte zu erweitern“, sagt Anton optimistisch. Wallwitz und Brachwitz lägen auf der Hand.