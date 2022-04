Wie die Erfolgsgeschichte der Pioniere von Uno-Pizza in Halle begann

Uno-Gründer Thomas Kochmann steht in der Filiale am Mühlweg in Halle. Pizza-Kartons und Arbeitskleidung sind schon im neuen Papa-John?s-Design.

Halle (Saale) - Angefangen hat alles im September 1992 in Halle-Neustadt. In der Eckverbindung zwischen zwei Neubaublöcken am Südpark entstand auf knapp 30 Quadratmetern die erste Uno-Pizza-Filiale. „Damals hatten wir mit sehr einfachen Mitteln begonnen“, sagt Thomas Kochmann. Pizzaöfen mit Durchlauffunktion, die heute in jeder Filiale Standard sind, gab es noch nicht. Reduziert wurde auf das Mindeste: Eine kleine Produktionsstrecke für Teig, Soße und Belag. „Man konnte das noch nicht als Ladenlokal bezeichnen. Eher als Küche, bei der man an die Tür klopfen und sagen konnte; ,Ich hätte gerne eine Pizza’.“