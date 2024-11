Leierkastenspieler Joachim Bunk, bekannter als Drehorgel-Mucky, will an den 60. Todestag von Halles Straßenmusikant Reinhold Lohse erinnern. Was geplant ist.

Halle (Saale)/MZ. - Am Samstag jährte sich zum 60. Mal der Todestag eines halleschen Originals, das wohl vor allem, aber nicht nur den älteren Hallensern ein Begriff ist: Am 16. November 1964 starb Reinhold Lohse, besser bekannt als Zither-Reinhold, an den Folgen eines Straßenbahnunfalls am Franckeplatz.