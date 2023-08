Am Wochenende soll das Laternenfest in Halle steigen. Doch die Wetteraussichten für das Stadtfest sehen nicht gut aus. Was die Stadt und der Wetterdienst zur Situation sagen.

Am Wochenende soll wie jedes Jahr wieder das Laternenfest in Halle stattfinden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Am Wochenende soll in Halle das Laternenfest steigen. Die Vorbereitungen für das hallesche Stadtfest laufen bereits auf Hochtouren. Doch die Wetterprognosen sehen eher durchwachsen aus: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert ein wechselhaftes, kühles Festwochenende. „Es ist mit Regenschauer und Gewittern zu rechnen“, sagt Jens Oehmichen, DWD-Meteorologe in Leipzig. Zum Auftakt des Freiluft-Events am Freitag liegt die Regenwahrscheinlichkeit laut DWD bei 80 Prozent.