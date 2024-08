Marius Müller-Westernhagen feiert sein 75. Lebensjahr mit der „75Live“-Tour. Am 27. August sollte diese die deutsche Musiklegende auf die Peißnitzbühne führen. Doch krankheitsbedingt fällt das Konzert in Halle nun aus.

Halle (Saale)/MZ. - Im Dezember vergangenen Jahres hat er unglaubliche 75 Lebensjahre gefeiert – und immer noch ist er voller Energie auf Tour: Marius Müller-Westernhagen.

Doch nun zwingt ein hartnäckiger viraler Infekt die deutsche Rock-Legende die Tour zu unterbrechen. Das Konzert in Halle, das auf der Peißnitzbühne am 27. August stattfinden sollte, ist davon leider betroffen. Einen Nachholtermin soll es auch nicht geben. „Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden“, heißt es in einem Instagram-Post des Sängers.

Weitere Konzerte der „75 Live“-Tournee sind laut dem Instagram-Post von der Absage nicht betroffen und könnten voraussichtlich wie geplant stattfinden. Es stehen aktuell noch Auftritte auf der Loreley-Freilichtbühne in St. Goarshausen, in Neu-Ulm, München und Rostock auf dem Tourplan.

Westernhagen feiert 75 Jahre Rock’n’Roll

75 Jahre Westernhagen – das bedeutet ganze 23 Alben, die sich über 17 Millionen Mal verkauft haben, darunter acht Nummer-Eins-Alben. Er hat Hits geschrieben, produziert und performed wie „Freiheit“, „Sexy“, „Lass uns leben“, „Es geht mir gut“ und viele andere.

Auf seiner „75Live“-Tour, die Westernhagen im Mai begonnen hat, will der Künstler das alles feiern: sein Leben, seine Karriere, den Rock’n’Roll. Kurzum: Es ist eine Reise durch sein umfangreiches Werk. Seine Welt ist – trotz seiner erfolgreichen und gefeierten Alben – immer schon die Bühne. Dabei bleibt es zu hoffen, dass das Musik-Urgestein Westernhagen diese sehr bald wieder gesund betreten kann.