Halle (Saale)/MZ. - Sie spielen nicht oft in Halle – um genau zu sein, meist nur einmal im Jahr. Und an diesem Samstag ist es wieder soweit: Die halleschen „Rollercoasters“ mit einer hierzulande einmaligen Mischung aus Westcoast-Swing und Jump-Blues werden ihr Publikum in der legendären Musikkneipe in der Bernburger Straße in Ekstase bringen. Wer die Band kennt – und das sind weit über Halles Stadtgrenzen hinaus etliche – weiß, das es nur weniger Töne bedarf, und schon sind die ersten Tanzpaare auf der Tanzfläche im Brohmers, das vermutlich sehr voll werden wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.