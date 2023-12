Das Projekt neue Werkstätten für die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle liegt wegen Geldproblemen derzeit auf Eis. Die Linke fordert das Land auf, „die Blockadehaltung“ aufzugeben.

Neue Werkstätten für die "Burg": Linke wollen Neubau in Halle zeitnah errichten

An der Seebener Straße in Halle soll der Neubau für die Kunsthochschule Burg Giebichenstein errichtet werden. Doch das Projekt ist aus finanziellen Gründen ins Stocken geraten.

Halle/MZ. - Die Linken fordern einen zügigen Aufbau des zusätzlichen Standorts der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in der Seebener Straße in Halle. „Der Stopp des Neubaus des Gebäudes ist grob fahrlässig“, sagt der Linken-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Hendrik Lange. Das Finanzministerium habe den Architekturwettbewerb zu lange verzögert und damit ebenfalls die Baukosten in die Höhe getrieben.