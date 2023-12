Das Finanzministerium will den aktuellen Entwurf nicht umsetzen. Wie die Münchener Architekten die Kosten erklären.

Land stoppt geplanten Burg-Neubau in der Seebener Straße

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Eigentlich sollten im kommenden Jahr die Arbeiten am Neubau in der Seebener Straße beginnen. Ab 2027 hätten dann die ersten Studenten in den neuen Werkstätten und Ateliers der Kunsthochschule Burg Giebichenstein lernen und arbeiten können. Doch daraus wird nichts.