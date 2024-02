Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Es steht fast um die Ecke und bot am Montag auf dem Neustädter Wochenmarkt allerhand Gesprächsstoff: das ehemalige Studentenwohnheim in der Richard-Paulick-Straße, das möglicherweise dem geplanten Bildungscampus Kastanienallee weichen soll. Für Barbara Creutzmann völlig unverständlich. Nicht etwa, weil sie eine Gegnerin guter Bildungsangebote wäre. Aber die Nutzung vorhandener Bausubstanz liegt der Hallenserin am Herzen. Der Neujahrsempfang der Linken, traditionell in Neustadt und ebenso traditionell mit „Suppe gegen soziale Kälte“ kam ihr da gerade recht.