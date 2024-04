Auch im diesjährigen Losverfahren hatten viele Eltern wieder kein Glück. An der Schule ihrer Wahl in Halle war kein Platz mehr für ihr Kind. Was sie tun können.

In der IGS Am Steintor findet am Montagabend der Infoabend statt.

Halle (Saale)/MZ. - Zur Informationsveranstaltung zum Losverfahren an den weiterführenden Schulen in Halle lädt der Stadtelternrat am Montag, 15. April, um 19 Uhr in die IGS Am Steintor ein. Angesprochen sind Eltern, die im jüngsten Losverfahren unterlegen waren und nicht den gewünschten Schulplatz bekommen haben.

Laut Sprecher Thomas Senger ist bereits eine Vielzahl von Anfragen beim Stadtelternrat eingegangen, und es haben sich rund 100 Personen angemeldet, weshalb darum gebeten wird, dass nur Einzelpersonen zur Veranstaltung kommen. Zudem stelle die Veranstaltung keine Rechtsberatung dar.