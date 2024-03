Die Integrierten Gesamtschulen sind weiterhin beliebt. Laut Bildungsministerium erreicht die IGS Am Steintor allerdings nicht einmal die Mindestschülerzahl.

Bildung in Halle

Anstatt einer vierten IGS wird eine neue Sekundarschule im Grasnelkenweg in Heide-Nord eröffnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Eltern, deren Kinder bislang keinen Platz an einer weiterführenden Schule bekommen haben, müssen sich eventuell bis zum Ende des Schuljahres gedulden. Wie die Stadtverwaltung auf MZ-Nachfrage mitgeteilt hat, werden aktuell doppelte Anmeldungen ausgeschlossen, Alternativen abgefragt und Nachrückerlisten bedient. Die konkrete Anzahl der noch benötigten Plätze könne damit erst später vermeldet werden. Glück haben Familien, die bereits einen Platz an einer kommunalen Schule erhalten haben. Dieser sollen bis spätestens Mitte April bestätigt werden. Kinder, die eine Schule in freier oder Landesträgerschaft besuchen wollen, sollten schon eine Rückmeldung haben.